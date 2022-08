Milan, Pioli: “Non possiamo pensare di essere perfetti, ma dobbiamo esserlo il più possibile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo del suo Milan contro l’Udinese, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha così commentato l’esordio dei suoi giocatori: “Non ci è piaciuto il fatto di prendere gol dopo poco, come a Vicenza. Dobbiamo iniziare meglio le partite. Abbiamo fatto una mezz’ora di gran calcio, tecnicamente possiamo fare meglio ma ci portiamo dietro le cose positive. Bisogna lavorare molto meglio, sviluppare queste situazioni. Quando lavoriamo meglio davanti i nostri difensori sono favoriti. A volte sembriamo più intensi e più attenti quando difendiamo alti. Onestamente devo dire che abbiamo fatto gli stessi carichi della passata stagione, è troppo importante cercare di essere pronti. Noi abbiamo un modo di allenarsi che richiede grande intensità. La condizione è già buona. È il modo di giocare che poi deve portare ad un determinato tipo di prestazione fisico e mentale. Ai giocatori piace giocare così, sappiamo che dobbiamo correre tanto. Se corriamo tanto e bene abbiamo la possibilità di avere il dominio della partita e di sentirci più forti dei nostri avversari. Tifosi? Sono fantastici, con il loro entusiasmo ci danno ancora più forza ed energia. Il coro è emozionante sempre, speriamo che continui a lungo. Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, dobbiamo lavorare perché anche oggi abbiamo fatto degli errori, ne faremo degli altri, non si può pensare di essere perfetti ma dobbiamo pensare il più perfetti possibile“.

Foto: sito Milan