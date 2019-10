Milan: Pioli è arrivato in città, nelle prossime ore la firma

Il Milan abbraccia Stefano Pioli. L’arrivo dell’allenatore in città era previsto in serata – come raccontato – e così è stato. Il tecnico ha trascorso la giornata a Parma per gli ultimi preparativi, in attesa del via libera del club rossonero, poi negli ultimi minuti è sbarcato a Milano per iniziare la sua nuova avventura come sostituto di Marco Giampaolo. E nelle prossime ore arriverà anche la firma sul contratto biennale che legherà Pioli al Milan.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina