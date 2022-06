Milan, Pioli commenta il calendario: “Inizio in salita ma non vediamo l’ora di ricominciare”

Oggi è stato sorteggiato il calendario che darà il via alla nuova Serie A. Il Milan di Stefano Pioli dovrà difendere il tricolore conquistato qualche mese fa a Reggio Emilia, dall’attacco delle dirette concorrenti. I campioni d’Italia affronteranno all’esordio l’Udinese che lo scorso anno aveva fermato il diavolo in casa. È stato proprio il tecnico, il primo a commentare il sorteggio, specificando come i suoi ragazzi non vedano l’ora di ricominciare. Queste le sue parole. “Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affronteremo, farà la differenza il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco, dopo una stagione esaltante per la vittoria dello Scudetto e per l’amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L’obiettivo è crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare!”.

Foto: Twitter Milan