Milan, per il dopo Reina c’è l’ex Chelsea Begovic

Con Pepe Reina destinato all’Aston Villa, come già riferito, il Milan è al lavoro per consegnare a Pioli un nuovo vice Donnarumma. Il profilo scelto dal club rossonero – nome anticipato da Milannews.it (noi citiamo sempre le fonti) – è Asmir Begovic, portiere classe ’87 di proprietà del Bournemouth ma attualmente in prestito al Qarabag. Inizialmente, la sopracitata fonte lo aveva accostato al Milan insieme ad altri due profili (Lukasz Fabianski e Joe Hart), ma ora i rossoneri sembrano aver sciolto le riserve in direzione Begovic.

Foto: Daily Star