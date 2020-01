Reina a Cagliari con il Milan, ma l’Aston Villa lo aspetta

Pepe Reina si appresta a lasciare il Milan per tornare in Premier League. Il portiere spagnolo è a Cagliari, dove domani il club rossonero è impegnato nela 19esima giornata di campionato, ma l’Aston Villa lo aspetta: la squadra inglese, dopo i rumors dei giorni scorsi, ha trovato gli accordi totali per il trasferimento in prestito di Reina, come confermano svariate fonti britanniche (dal Telegraph a Sky Sports UK).

Foto: Twitter personale Reina