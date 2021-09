Milan, per Brahim Diaz nulla di grave. Controllo al ginocchio a Villa Stuart per Florenzi

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato la situazione infortunati dopo la gara contro l’Atletico Madrid.

Per Brahim Diaz allenamento defaticante, nulla di serio dopo la botta ricevuta nella sfida di San Siro contro gli spagnoli e sarà a disposizione per la prossima di campionato. Junior Messias sta meglio e nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Lavoro in palestra invece per Zlatan Ibrahimovic.

Infine, Alessandro Florenzi effettuerà un controllo medico al ginocchio nelle prossime ore a Villa Stuart per valutare l’eventuale operazione. Simon Kjaer regolarmente in gruppo.

Foto: Twitter personale