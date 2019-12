Milan, parla Massara: “Ibrahimovic? Siamo in attesa, è in un momento di riflessione”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Bologna parlando anche di Ibrahimovic: “Zlatan? Non ci sono aggiornamenti, non c’è una trattativa in corso. È un momento di riflessione per lui, il Milan sta valutando cosa vorrà fare, noi siamo qui in attesa. Bonaventura? E’ un giocatore quasi di famiglia, è qui da molte stagioni. Quello che ci rende felici è che stia ritrovando la salute, è la terza partita consecutiva per lui. Per il resto ci sarà tempo di parlare. Piatek sul mercato a gennaio? Non è questa la nostra intenzione, abbiamo fiducia in lui, anche l’allenatore. Sta lavorando per la squadra, gli manca il gol, ma siamo convinti che possa dare molto alla squadra, per questo siamo soddisfatti”.

