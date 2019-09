Milan, parla Gazidis: “Sono sicuro, riporteremo il club ai livelli che gli competono”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato al Politecnico di Milano in occasione della presentazione dei progetti del nuovo stadio: “Troppo presto oggi per parlare dello sponsor che darà il nome al nuovo stadio. Pensiamo di avere un buon progetto, che ricalca ciò che vediamo nel resto del mondo e che sarà una luce importante per la città di Milano e per il calcio italiano. Si parla di riportare due club e il calcio italiano ai livelli che gli competono. Sono sicuro che ci riusciremo. Nel mondo i migliori club e le migliori leghe si fondano su solide fondamenta, e il primo mattone da costruire è uno stadio di livello mondiale. Da fan del calcio considero San Siro un’icona, ma dobbiamo rispettare anche la storia di Inter e Milan e dobbiamo creare un futuro per le nuove generazioni che sia altrettanto entusiasmante che gli anni vissuti nel passato. Rimanere nello stesso posto per i prossimi 5-10-15-20 anni non significa onorare la storia dei due club, non si passano valori alle nuove generazioni. Il percorso davanti è molto chiaro. Dobbiamo giocare in un nuovo stadio che guardi al futuro, che i club e i tifosi necessitano per competere ai massimi livelli. È uno step necessario”.

Foto: Milan TV