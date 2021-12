Milan-Napoli, le ultimissime sulla supersfida

Si avvicina la tanto attesa sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. In casa rossonera si continuano a fare i conti con alcuni giocatori infortunati. Tra questi c’è anche Olivier Giroud, per il quale c’è ottimismo sul suo recupero in vista della sfida di domenica contro il Napoli. L’attaccante francese da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Ancora ai box invece Calabria, Pellegri, Rebic e Leao: proprio quest’ultimo lo ha praticamente confermato su Instagram. Negli azzurri Spalletti oggi ha ritrovato Elmas, mentre Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Per quanto riguarda Zielinski c’è fiducia per il suo recupero per la supersfida di San Siro: il polacco ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande per poi fare parte del lavoro in gruppo.

FOTO: Twitter Giroud