Milan, ora tutto su De Ketelaere. Piace sempre Tanganga, ma slitta l’arrivo dell’agente

Il Milan prepara un’offerta per De Ketelaere. Nelle prossime ore sono previsti contatti con il Brugge. I rossoneri vogliono avvicinarsi ai 35 milioni chiesti al club belga: la priorità è sempre il classe 2001. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, l’agente di Tanganga (altro obiettivo da giorni per la difesa rossonera) non arriverà oggi a Milano. Il suo arrivo è slittato nei nei prossimi giorni, in quanto impegnato nella chiusura dell’operazione Jens con il Celtic. Si attendono, comunque, evoluzioni nei prossimi giorni.

Non sarà oggi il giorno dell’arrivo a Milano dell’agente di #Tanganga, impegnato nella chiusura dell’operazione #Jenz con il #Celtic. Evoluzioni nei prossimi giorni, ora per il #Milan la priorità è su #DeKetelaere. #THFC https://t.co/67LW1GBcc8 — Gianluigi Longari (@Glongari) July 19, 2022

Foto: Tanganga Instagram