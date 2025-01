Milan, ora testa alla Champions per dimenticare la prima sconfitta di Conceicao

Il Milan ha perso la prima partita da quando è arrivato Conceicao. C’è tanta rabbia da parte del tecnico, si capisce dalle parole nel post partita. Primo tempo anche sufficiente per i rossoneri, ma nel secondo per la prima mezz’ora non sono mai riusciti ad uscire dalla propria metà campo. Tanti, troppi duelli persi che non hanno permesso al Diavolo di portare in avanti il baricentro. Nessuna reazione né dopo il primo, né tantomeno dopo il secondo gol. Ora ci si aspetta una reazione nel ritorno in campo in Champions League, per cercare un posto direttamente nelle migliori otto d’Europa.

Foto: X Milan