Milan, ora lo sprint per Chukwueze. Le ultime dalla Spagna

Dopo l’ufficialità di Tijjani Reijnders, il Milan continua a lavorare per regalare innesti di qualità a Stefano Pioli. E adesso l’obiettivo è Samuel Chukwueze, ala destra classe ’99 in forza al Villarreal. La richiesta iniziale del Sottomarino giallo si aggirava intorno ai 35 milioni di euro, ma i rossoneri sono a lavoro per trovare la quadra con gli spagnoli, spingendo a raggiungere l’accordo a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. E nelle ultime ore, dalla Spagna, sono arrivate Intervistato a Tv Play, Manu Sainz, giornalista per il quotidiano spagnolo AS, ha parlato così della trattativa Milan-Chukwueze: “Anche se in Italia lo davano per vicinissimo, su Danjuma c’era il Feyenoord, ma è l’Everton ad aver fatto un’operazione lampo. L’obiettivo dei rossoneri è Chukwueze: l’operazione è probabile. Il Milan è il club favorito per acquistare Chukwueze. La differenza tra l’offerta del Milan e la richiesta del Villarreal è di 10 milioni di euro, ma i rossoneri stanno lavorando per diminuire la richiesta“. Dunque avanti tutta con Chukwueze.

Foto: Instagram Chukwueze