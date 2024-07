Milan, operazione al tendine del dito perfettamente riuscita per Sportiello. La nota

Il Milan ha comunicato l’esito dell’intervento al dito a cui si è sottoposto il portiere Marco Sportiello.

Questa la nota: “Sportiello nei giorni scorsi ha avuto in albergo un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito. La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo”.

Foto: sito Milan