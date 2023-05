Milan, oggi test decisivo per Leao in vista dell’Inter. Filtra ottimismo a Milanello

Test decisivo nel pomeriggio in casa Milan per Rafael Leao. L’attaccante portoghese scalpita per poter giocare il derby di ritorno con l’Inter, dopo l’assenza all’andata per una elongazione all’adduttore.

A Milanello filtra ottimismo, Il giocatore dovrebbe farcela a recuperare, da capire se stringerà i denti e Pili lo vorrà rischiare dall’inizio, o eventualmente a gara in corso.

Milan che avrà anche fuori, Bennacer, assenza che regala una maglia da titolare a Saelemaekers, con Brahim Diaz trequartista e Giroud unica punta. Krunic dovrebbe recuperare dalla borsite al ginocchio destro che lo ha costretto al forfait contro lo Spezia.

Foto: Instagram personale