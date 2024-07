Milan, visite mediche in corso per Morata

Morata si appresta, come raccontato, a diventare un nuovo giocatore del Milan, sono infatti in corso le visite mediche a Madrid del giocatore. Il calciatore ex Juventus ed Atletico Madrid, nella giornata di ieri ha salutato i propri compagni. I rossoneri verseranno nelle casse dei Colchoneros i soldi della clausola rescissoria. Dopo un lungo inseguimento per Zirkzee, ormai nuovo giocatore del Manchester United, il Milan si appresta ad accogliere il proprio nuovo numero 9, Alvaro Morata. Foto: instagram Morata