Milan, obiettivo Champions raggiunto: le basi da cui ripartire

Il raggiungimento dell’obiettivo Champions League porta al Milan la giusta stabilità per iniziare con criterio la programmazione per la prossima stagione. Le parole di Pioli dopo la vittoria contro la Juventus confermano la volontà, almeno da parte del tecnico, di apportare miglioramenti alla rosa per puntare a più alte ambizioni. Migliorare il percorso fatto in Champions League vorrebbe dire puntare ancor più seriamente alla finale, per questo servono basi solide e giusti innesti. Il budget a disposizione della società può giovare della nuova qualificazione europea che porta nella casse rossonere circa 50 milioni. I nomi da cui ripartire sono i calciatori a cui Pioli ha dato molta importanza durante l’arco della stagione e che potranno garantire, nelle speranze del club, una crescita nel tempo. Maignan tra i pali è una certezza, capitan Calabria e Theo Hernandez ancora tra i migliori e una difesa che con Tomori e Thiaw ha una buona base per il futuro. Si ripartirà anche dalle spalle larghe di Tonali e si valuterà al rientro Bennacer. In avanti Giroud va per i 37 ma continua a segnare, la conferma più grande poi è quella di Rafael Leao che rimarrà in rossonero per riprovare ad ottenere grandi risultati in Europa e in Serie A.

Foto: Twitter Milan