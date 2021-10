Milan, nuovo stop per Messias: lesione al retto femorale della coscia sinistra

Nuova tegola in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Junior Messias. Il brasiliano, ex Crotone, ha subito un nuovo infortunio. Il giocatore è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Adesso è previsto un nuovo controllo tra 10 giorni circa, per valutare i tempi di recupero.

Messias aveva da poco recuperato da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi in questi primi mesi di stagione. Aveva recuperato nelle ultime gare e ora stava provando a trovare la giusta condizione, sfruttando la sosta delle Nazionali. Ora, invece, un nuovo stop, non breve.

