Il Milan ha diramato un comunicato sulle condizioni dell’attaccante Ante Rebic, uscito ieri a causa di una distorsione alla caviglia. L ‘attaccante del Milan ha sostenuto oggi gli esami che hanno escluso lesioni capsulo legamentose. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno in particolare per il suo utilizzo in Champions, per la gara con il Porto.

Foto: Twitter Milan