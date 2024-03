Milan nel segno di Loftus-Cheek: battuto un record che resisteva dal 2007

Grazie alla vittoria nel doppio confronto contro lo Slavia Praga il Milan ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Europa League. Un successo, quello dell’andata di San Siro, replicato anche ieri sera in terra ceca con un 1-3 che non ha dato scampo agli avversari. Tra i marcatori del match si è iscritto sul tabellino dell’arbitro anche il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek, che sta disputando una stagione ben sopra le aspettative al suo primo anno in Italia. Stando infatti a quanto fatto sapere dalla società che si occupa di statistiche sul calcio OptaPaolo, l’inglese è il primo centrocampista del Milan ad aver segnato almeno quattro gol in una singola stagione nelle principali competizioni europee da Kakà nel 2006/07 (10). 9 le reti in totale messe a segno in questa annata. Goleador.

Foto: Twitter Milan