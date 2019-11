Milan-Napoli, le ultime sulle probabili formazioni

Domani alle 18:00 Milan e Napoli si sfideranno a San Siro per la gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pioli dovrà rinunciare agli squalificati Bennacer e Calhanoglu, in difesa rientra Musacchio, sulla destra ballottaggio tra Conti e Calabria con il primo favorito. In regia spazio a Biglia, con Paquetà e Krunic ai lati; in attacco con Suso e Piatek dovrebbe esserci Bonaventura, insidiato da Rebic e Kessiè: con l’ivoriano in campo scalerebbe Paquetà in attacco. Il grande ex Ancelotti recupera Allan e Manolas e dovrebbe confermare il 4-4-2. Occhio alla possibile sorpresa Elmas sulla destra al posto di Callejon, mentre a sinistra potrebbe esserci Fabian Ruiz. Possibile esclusione per Mertens, in avanti favoriti Insigne e Lozano per una maglia da titolare. In difesa ci sarà Hysaj a sinistra (in vantaggio su Luperto), Di Lorenzo a destra, Manolas e Koulibaly al centro.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano (Mertens), Insigne. All. Ancelotti

Foto: Twitter ufficiale Napoli