Milan, Morata salta la Juve. Era diffidato ed è stato ammonito

Cartellino giallo pesante per Alvaro Morata al minuto 20 della partita tra Como e Milan. L’attaccante spagnolo, punito con l’ammonizione per un intervento in ritardo ai danni di Diao, era diffidato e salterà dunque la prossima partita di campionato. E non è una partita come le altre, visto che sulla strada dei rossoneri arriva la Juventus, squadra in cui Morata ha giocato in due differenti parentesi. Salta quindi il ritorno all’Allianz Stadium per lo spagnolo campione d’Europa.

Foto: sito Milan