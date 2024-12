Milan, momento delicato e spuntano due storie social di Maignan

Due giorni fa il Milan ha vinto in casa contro lo Stella Rossa, non senza rischiare. Al termine della partita Fonseca era molto arrabbiato per determinati atteggiamenti affermando che non tutti possono dire di impegnarsi al massimo come sta facendo lui.

Ieri sera sono spuntate due storie nell’Instagram di Mike Maignan, una foto con Calabria e una con Theo. Pare che due degli indiziati delle parole dette dal mister rossonero fossero proprio il capitano e il vice-capitano. Davide Calabria quando è uscito dal campo non ha stretto la mano o abbracciato il suo allenatore ed era particolarmente arrabbiato per il cambio. Per quanto riguarda il terzino francese, invece, le ultime uscite non sono state per nulla entusiasmanti, anzi spesso piene di errori come il gol di De Ketelaere venerdì scorso.

Foto: Instagram Maignan