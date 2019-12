Milan-Matic, una vecchia (difficile) pista che torna di moda. Perché l’Inter si è defilata

Tutt’altro che un nome nuovo, Nemanja Matic per il Milan. Accostato già il 22 novembre con forza ai rossoneri da ESPN che proprio in quell’occasione aggiunse la forte concorrenza dell’Atletico Madrid. Concorrenza, quella dei Colchoneros, che resta di sicuro molto attuale. Anche la scorsa estate, sempre ESPN, accostò Matic al Milan, nome quindi retrodatato e tutt’altro che originale. Di sicuro ha le caratteristiche ricercate dal club rossonero per dare fisicità a un reparto che ne ha bisogno. Il contratto in scadenza del serbo aiuta, il Manchester United non ha esercitato fin qui l’opzione di rinnovo, ulteriore indizio della possibilità concreta di un addio. Matic piaceva anche all’Inter che negli ultimi dieci giorni sta valutando altre opzioni. Motivazione: lo scarso utilizzo di Matic e la necessità di fargli recuperare una condizione accettabile. Conte, invece, vuole gente pronta.

Foto: Independent