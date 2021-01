Milan, Mandzukic ha scelto la numero 9 per sfatare la maledizione

Mario Mandzukic non vuole saperne di maledizioni e indosserà, salvo ripensamenti, la numero 9 al Milan. D’altronde, l’attaccante croato ha vinto tanto alla Juve indossando la 17, e con la 9 ora vuole sfatare l’ormai famigerata “Maledizione del 9 del Milan” che ha colpito qualsiasi giocatore del Milan dal ritiro di Filippo Inzaghi, datato 2012.

L’ultimo a vestire la nove in casa Milan è stato Krzysztof Piatek che, dopo un inizio interessante, è poi finito nel dimenticatoio. André Silva fece altrettanto male nella stagione 2017-18 male anche Gianluca Lapadula, proprietario della “9” nella stagione precedente.

Per Luiz Adriano, poi, 4 gol, 3 in 15 per Mattia Destro. Un solo gol in rossonero per Alessandro Matri, ancora peggio Pato nel 2012-13, che chiuse a secco. In questo lotto c’è stato anche un altro ex juventino, Gonzalo Higuain che chiuse con soli 8 reti. Ora, un altro ex bianconero, proverà a sfatare quel tabù.

Foto: AS