Milan-Manchester United è 0-0 all’intervallo: buon primo tempo dei rossoneri

A San Siro Milan e Manchester United si affrontano per un posto ai quarti di finale di Europa League, si riparte dall’1-1 dell’andata.

La prima chance è per gli ospiti con Bruno Fernandes che calcia dal limite dell’area ma non trova la porta. I rossoneri rispondono con Kessie, parata facile che scalda i guanti a Henderson. Al 25′ occasione enorme per Calhanoglu dall’interno dell’area di rigore, ma il turco si coordina male per una conclusione in controbalzo e cicca il pallone.

Occasione per Saelemaekers nel finale, il belga centra la porta con il destro, ma anche in questo caso è un intervento semplice per Henderson. Altra chance allo scadere con Krunic, il tiro del bosniaco termina a lato dopo una bella azione corale.

E’ un buon Milan quello dei primi 45′, terminati a reti bianche: tutto si deciderà nella ripresa.

