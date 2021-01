Milan, la dinastia Maldini arriva a mille presenze

Nonostante la sconfitta di ieri sera che ha impedito al Milan di andare in fuga, ma anzi ha permesso alla Juventus di mantenere aperto il campionato, c’è un dato importante nel posticipo di ieri. Con l’ingresso in campo del 19enne Daniel Maldini, la dinastia Maldini ha toccato quota 1000 presenze in Serie A. Comanda Paolo con 647 presenze, poi Cesare con 347 e Daniel con 6.

Numero che è destinato inevitabilmente a salire.

Foto: Twitter Milan