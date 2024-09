Milan, Maignan verso il recupero per il Derby. Ci sarà anche Calabria

Il Derby di Milano si avvicina e arrivano buone notizie in casa Milan. Mike Maignan dovrebbe essere regolarmente tra i pali: dopo l’infortunio rimediato nella sfida con il Liverpool, il portiere rossonero si è sottoposto a degli esami che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni saranno comunque monitorate nelle prossime ore ma non dovrebbero esserci problemi per la stracittadina. Stesso discorso per Davide Calabria: per lui solo una botta nel match di Champions League contro il Liverpool.

Foto. instagram Milan