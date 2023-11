Milan, Loftus-Cheek torna a lavorare in gruppo. Personalizzato per Pulisic e Kjaer

Arrivano buone notizie per il centrocampo del Milan in vista della gara contro l’Udinese di sabato sera. Secondo quanto riportato da Milannews.it, Ruben Loftus-Cheek ha svolto l’allenamento con il gruppo dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio. Discorso diverso per Pulisic e Kjaer che hanno continuato il loro allenamento personalizzato e restano in forte dubbio per il prossimo match. Vicino al rientro Chukwueze, che ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.

Foto: instagram Loftus-Cheek