Ruben Loftus-Cheek si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista inglese è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Linate. Domani le visite mediche di rito per dare ufficialmente il via alla sua avventura in Italia con il club rossonero. Classico centrocampista box-to-box, Loftus-Cheek è chiamato a raccogliere l’eredità di Sandro Tonali.

Foto: Instagram Loftus-Cheek