Milan, lo striscione contro l’Inter diventa un caso: la Procura FIGC apre un’inchiesta

Come apprendiamo da “La Gazzetta dello Sport“, la Procura FIGC ha aperto un’inchiesta avente come oggetto di discussione lo striscione esposto dai calciatori del Milan durante la celebrazione per lo scudetto, con su scritto “La Coppa Italia mettila nel c…” e il chiaro riferimento al trofeo vinto dall’Inter, poi terminata al secondo posto in campionato. In serata, si legge, la Procura guidata da Giuseppe Chiné ha aperto l’inchiesta menzionat in apertura per presunta violazione dell’art 4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiama ” i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Foto: Twitter Milan