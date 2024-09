Milan-Liverpool, i convocati di Slot

Federico Chiesa torna in Italia. Il Liverpool ha annunciato i 23 giocatori convocati da Arne Slot per la sfida contro il Milan, in programma domani sera per la prima giornata di Champions League. Tra i nomi figurano anche quello dell’ex Juventus. Di seguito la lista completa:

Portiere: Alisson, Jaros, Kelleher,

Difensori: Gomez, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Robertson, Alexander-Arnold, Quansah, Morton, Bradley

Centrocampisti: Endo, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch

Attaccanti: Luis Diaz, Nunez, Salah, Chiesa, Gakpo, Jota

Fonte foto: x Liverpool