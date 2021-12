Milan-Liverpool, i convocati di Pioli per il big match

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera tra Milan e Liverpool, partita cruciale per i rossoneri, che per passare agli ottavi, devono vincere e sperare in un pareggio tra Porto e Altetico Madrid. Ecco l’elenco:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Maldini.

Foto: profilo Twitter Ibrahimovic