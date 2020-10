Milan, l’esterno offensivo per ora no. Ma è in arrivo Dalot (classe ‘99)

Ultimi giorni di mercato frenetici in casa Milan dopo l’arrivo di Hauge dal Bodo. I rossoneri vogliono regalare a Pioli gli ultimi rinforzi per giocarsi al meglio campionato ed Europa League. Nelle ultime ore sono stati avviati i contatti con il Manchester United per l’arrivo in prestito di Diogo Dalot, difensore portoghese classe ’99. Il difensore è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Saranno ore calde sull’asse Milano-Manchester ma ormai l’accordo è stato trovato per il prestito. Dalot e il Milan saranno promessi sposi.

Foto: sito United