Milan, lesione al bicipite femorale per Thiaw. Affaticamento per Pulisic e Morata

Nonostante la vittoria in rimonta che rilancia la squadra in classifica, dalla trasferta di Como il Milan si porta dietro comunque alcune scorie negative. Il difensore tedesco Thiaw, pilastro difensivo di questa stagione, ha accusato un problema durante la gara che lo ha costretto al cambio. Per il tedesco si tratta di una lesione al bicipite femorale, che lo terrà lontano dal campo per un po’. Notizie più confortanti invece per Pulisic e Morata, che avranno a che fare solo con un affaticamento muscolare. Se l’attaccante nella sfida con la Juventus non ci sarà al 100% per via della squalifica, la presenza dell’americano sarà invece da valutare.

Foto: Instagram Thiaw