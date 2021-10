Milan, l’emergenza si chiama Mirante: contratto fino a giugno

Antonio Mirante si appresta a diventare il nuovo portiere del Milan. Dopo l’infortunio di Maignan, che fa seguito a quello di Plizzari, era l’unica soluzione possibile per il club rossonero. Mirante è già a Milano, pronto a firmare un contratto fino al prossimo giugno (con eventuale opzione da valutare) per mettersi subito a disposizione di Pioli. Era già stato vicino al club rossonero la scorsa primavera, poi il Milan decise di puntare su Tatarusanu come secondo e Plizzari come terzo. Adesso nell’incertezza dei tempi di recupero relativi a Maignan, il Milan non avrebbe potuto correre il rischio di restare con un solo portiere (Tatarusanu) alla vigilia di un ciclo importante che prevede anche la doppia sfida col Porto in Champions, praticamente decisiva per il passaggio del turno. Ecco perché è stato scelto Mirante, che a 38 anni si prepara per una nuova esperienza.

Foto: Twitter Roma