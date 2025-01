Milan, l’effetto Supercoppa è già terminato. Ora il derby per ritrovare certezze

Ultimo giro di boa amaro per le italiane in Champions. L’Atalanta (2-2 col Barcellona) sfiora l’ottavo posto per un soffio, malissimo invece la Juve che ha perso in casa 2-0 contro il Benfica, in una gara in cui i bianconeri sono parsi disorganizzati e impacciati. Unica nota lieta l’Inter, squadra quadrata e tecnicamente ineccepibile, che ha spazzato in scioltezza il Monaco per 3-0, garantendosi il posto come unica italiana tra le prime otto. E poi c’è il Milan, che ha buttato via la qualificazione diretta dopo la bruciante sconfitta contro la Dinamo Zagabria di Cannavaro. Un Milan estremamente disorganizzato e poco lucido, andato in svantaggio e poi rimasto in 10, protagonista di una prestazione in cui diviene difficilissimo trovare un punto positivo. Anche il gol di Pulisic, unico vero squillo rossonero, è parso più derivante dalla casualità che da dinamiche di gioco lavorate sistemicamente. A fine partita Conceicao e la squadra sono parsi affranti e nervosi, con espressioni in volto estremamente comunicative riguardo il momento della squadra. L’effetto e la sbornia della Supercoppa pare già esser terminata, ma il derby può tornare a essere (esattamente come a inizio stagione) un altro punto di svolta stagionale.

Foto: Instagram Milan