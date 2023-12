Milan, Leão torna ad allenarsi in gruppo. Possibile convocazione per l’Atalanta

Buone notizie in casa Milan, dove Rafael Leão si è allenato con il gruppo per gran parte della seduta. Come riporta Sky sport, il portoghese ha svolto il lavoro atletico insieme alla squadra, salvo poi distaccarsi nel momento della partitella conclusiva. Le sue condizioni sono decisamente migliorate e nella giornata di domani Stefano Pioli (insieme allo staff) valuteranno il da farsi. Possibile una sua convocazione per il match di sabato in casa dell’Atalanta, ma un suo impiego dal primo minuto appare comunque improbabile.

Foto: Instagram Leao