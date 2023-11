Tegola per il Milan al Via del Mare. Dopo appena otto minuti di gara, Stefano Pioli deve rinunciare a Rafael Leao. L’attaccante ha infatti sentito una fitta al polpaccio destro nello scatto seguito al tentativo di imbeccata da parte di Pobega. Il portoghese ha intensificato la sua corsa, per poi fermarsi e chiede subito il cambio. Al suo posto Okafor.

Foto: Instagram Leao