Milan, Leão saluta Maldini: “Un grazie non basta…cuore enorme, determinazione senza eguali”

Leão saluta Paolo Maldini su Instagram. Un messaggio breve che riassume tutta la stima per una delle leggende del calcio e l’orgoglio per aver diviso un pezzo di strada assieme: “Un grazie non basta… persona esemplare con un cuore enorme e una determinazione senza eguali. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te tutto il meglio per il futuro”. Poi, ovviamente, due cuori rossoneri e la scritta Milan. Difficile raccontare meglio alcuni dei capitoli più esaltanti della società rossonera. Paolo rappresenta non solo i successi dell’epopea più gloriosa, ma anche la rinascita dopo i recenti anni bui. E Leão è stato uno dei nomi più illustri di quest’ultima fase.

Foto: Leao Instagram