Il Milan punta su Leao titolare a Newcastle

Dopo la mancata convocazione per il match di Bergamo, Rafael Leao è pronto a tornare in campo. Come riporta la Gazzetta, il portoghese tornerà a disposizione di Stefano Pioli ed è pronto ad una maglia da titolare al fianco di Olivier Giroud nell’attacco rossonero. Un rientro importante quello di Leao, che garantisce senza dubbio una soluzione in più al reparto avanzato del Milan. Probabile, invece, che Luka Jovic parta dalla panchina nel decisivo match di St James’ Park.

Foto: Instagram Milan