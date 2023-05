Milan, Leao non è sul pullman con la squadra

In questi minuti il Milan ha lasciato l’Hotel Melià, sede del ritiro prepartita, per raggiungere San Siro dove alle 21 affronterà l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League. Ma Rafael Leao non è sul pullman: dei rossoneri: il portoghese non sta raggiungendo lo Stadio San Siro insieme al reato dei compagni, ciò lascia pensare che non riuscirà a essere della partita questa sera, neanche partendo dalla panchina.

Foto: Instagram Milan