Milan, Leao ko. Per il portoghese lesione al bicipite femorale

Il Milan perde l’attaccante Rafael Leao per una decina di giorni. Per il portoghese lesione al bicipite femorale della coscia destra, infortunio rimediato ieri sera durante la gara con il Portogallo Under 21.

Questo il comunicato del Milan: “AC Milan informa che durante l’incontro di ieri con la nazionale portoghese Under 21, Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”.

Foto: Twitter Milan