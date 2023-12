Milan, Leao e Kjaer out per la sfida con l’Atalanta

Niente da fare per Rafael Leão e Simon Kjaer. I due calciatori, infatti, non partiranno con la squadra alla volta di Bergamo, dove domani è in programma la sfida contro l’Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium. Il portoghese non verrà pertanto rischiato e troverà presumibilmente spazio in Champions League nella delicatissima sfida contro il Newcastle.

Foto: Instagram Milan