Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Pellegri

Nuovi problemi in casa Milan, dopo l’infortunio di Simon Kjaer. Sono arrivati gli esiti degli esami ai calciatori usciti infortunati dalla gara con la Salernitana.

Si tratta di Pietro Pellegri e Rafael Leao.

Questo il comunicato del Milan: “Pietro Pellegri, uscito anzitempo nella gara contro la Salernitana si è sottoposto a esami che hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Il giocatore si sottoporrà a nuovo controllo fra una decina di giorni.

Per quel che riguarda Rafael Leao il portoghese ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.

Entrambi i giocatori non saranno dunque a disposizione per la sfida di domani contro il Liverpool, il giovane italiano è comunque fuori dalla lista UEFA, e sono a rischio anche per Udinese e Napoli”.

Foto: Twitter Milan