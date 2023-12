Milan, le ultime su Leao. Rientro vicino

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, stella del Milan, è prossimo al rientro. Il portoghese farà un check in giornata, con ulteriori esami, sulla lesione muscolare che lo sta tenendo ai box dalla sfida contro il Lecce , circa 3 settimane e insieme allo staff medico sanitario del Diavolo deciderà se sia il caso di tornare a disposizione già sabato contro l’Atalanta o attendere la sfida da dentro o fuori dell’ultima gara del girone di Champions League in casa del Newcastle.

Lo stesso Leao, ieri, al Gran Galà del calcio, ha fatto capire che è giusto andare piano su questa situazione, per non incorrere in ricadute.