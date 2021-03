Milan, le seconde linee rispondono all’appello: prova d’orgoglio in vista del Manchester

Nel pomeriggio della 26a giornata, il Milan ha espugnato l’ostico campo del Bentegodi, dove più di una volta storicamente i rossoneri hanno incontrato difficoltà, vincendo 2-0 con merito, frutto di una prestazione straordinaria delle seconde linee. Si perchè i rossoneri vincono sfornando una prestazione di grande spessore, pur tenendo conto delle pesanti assenze, come quelle di Theo Hernandez, Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu, oltre Bennacer e Tonali. Una prova di orgoglio, di carattere, di grinta, in particolar modo di Krunic e Dalot, che gol a parte, hanno messo in mostra una prestazione sontuosa in entrambe le fasi, non mollando di un millimetro. Bella anche la prova anche di Meité, la migliore da quando milita in rossonero. Risposte incoraggianti di riscatto anche di capitan Romagnoli, in ombra nelle ultime uscite. Un atteggiamento e mentalità da grande squadra: conferma che il Milan non è secondo in classifica per caso. Le prossime due gare contro Manchester Utd e Napoli scriveranno in via definitiva il cammino dei rossoneri in questa stagione, ma se si può iniziare a contare anche sulle riserve….

Foto: twitter Milan