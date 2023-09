Milan-Lazio, rossoneri pericolosi nel finale: palo di Reijnders

Alle 18.00 Milan e Lazio sono scese in campo a San Siro per la seconda gara della settima giornata di Serie A. Subito un avvio frizzante di gara, in cui i rossoneri cercano di creare pericoli sulla catena di sinistra, con i biancocelesti che costruiscono bene in mezzo al campo arrivando al tiro: gli uomini di Sarri si sono resi pericolosi in un paio di occasioni, con le conclusioni di Zaccagni e Felipe Anderson. Negli ultimi dieci minuti i rossoneri hanno preso campo, cercando Leao con maggiore insistenza. In pieno recupero l’occasione più importante della sfida la trova il Milan con Giroud, che trova di fronte un ottimo Provedel: sulla ribattuta della conclusione Reijnders colpisce il palo. Da segnalare l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek, costretto al cambio al minuto 28′: al suo posto Pioli ha scelto Musah.

Foto: logo Serie A