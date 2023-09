Alle 18.00 Milan e Lazio scendono in campo nella seconda gara della settima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

All. Sarri

Foto: Serie A