Milan-Lazio, già venduti 34.000 biglietti. Il comunicato dei rossoneri

Attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha aggiornato in merito all’andamento incredibilmente positivo della vendita dei tagliandi per la sfida alla Lazio, primo big match del campionato rossonero: “L’entusiasmo dei sostenitori rossoneri non si ferma e, dopo l’avvincente debutto contro il Cagliari che ha visto nuovamente i tifosi riempire San Siro, c’è aria di sold out per il match di domenica contro la Lazio: a tre giorni dalla partita, che si terrà alle ore 18.00, sono infatti già circa 34 mila i biglietti venduti. E’ tanta la voglia di poter abbracciare la squadra di Mister Pioli allo stadio, un’euforia che, con ogni probabilità, genererà un rush finale nelle prossime ore per ottenere i posti ancora disponibili. Senza però dimenticare che andranno rispettate tutte le regole sanitarie e di distanziamento sociale”.

Foto: Twitter Milan