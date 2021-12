Milan, la sfortuna perseguita Pellegri. Out dopo 9 minuti

La sfortuna non sembra voler abbandonare Pietro Pellegri. L’attaccante del Milan, classe 2001, oggi tornava titolare in Serie A dopo tanti anni. Una buona chance per lui, per far rifiatare anche Ibra e per ritrovare fiducia e continuità dopo i tanti problemi fisici.

La gara della giovane punta, però, è durata poco meno di 10 minuti. Il classe 20o1 è uscito per infortunio all’adduttore. Al suo posto è entrato Krunic che si posiziona nell’inedito ruolo di falso 9.

Foto: Instagram personale